in foto: Rosanna Sapori (da Facebook)

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Rosanna Sapori. Era della 61enne ex giornalista lombarda, un passato a Radio Padania libera e in diverse tv private, il cadavere ripescato sabato sera a Carzano di Monte Isola, nel lago di Iseo. Rosanna Sapori abitava ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, e gestiva una tabaccheria a Zanica, sempre nella Bergamasca, assieme al compagno. È proprio a lui che alla fine di dicembre, prima di scomparire facendo perdere le sue tracce, avrebbe lasciato secondo quanto riportano alcuni giornali locali un biglietto: "Torno quando posso, non preoccuparti". Non è purtroppo stato così: le ricerche iniziate dopo la denuncia di scomparsa, presentata il 27 dicembre, si sono concluse drammaticamente sabato sera. Nella giornata di ieri, dopo l'esame del Dna, la conferma: il cadavere trovato in acqua appartiene proprio alla donna.

L'ipotesi più plausibile è quella di un suicidio

I carabinieri che indagano sulla vicenda hanno pochi dubbi: Rosanna Sapori si sarebbe suicidata. A quanto pare la donna aveva vissuto nel recente passato il dramma della depressione e aveva già provato l'estremo gesto in passato. Nell'ultimo periodo aveva subito diversi furti nella sua tabaccheria, come da lei denunciato anche su Facebook. Era arrivata anche a dormire all'interno della sua attività commerciale e il 20 dicembre, poco prima di scomparire, aveva bruciato la propria tessera elettorale come forma di protesta. Pochi giorni prima del ritrovamento del corpo senza vita della donna gli investigatori avevano trovato la sua auto: lo smartphone era invece stato lasciato a casa, quasi che Rosanna Sapori non volesse farsi rintracciare.

La carriera da giornalista: da Radio Padania alle tv locali

Rosanna Sapori aveva militato in passato nella Lega, partito dal quale era stata allontanata nel 2005 dopo averne denunciato la scarsa trasparenza. Nel corso della sua esperienza in politica col Carroccio era stata per anni consigliere comunale nel suo paese, Azzano San Paolo, dove per due volte si era candidata a sindaco, senza mai riuscire ad essere eletta. Prima della sua vita da tabaccaia era stata una giornalista piuttosto famosa nel Nord-est, anche perché il suo volto era finito in diverse trasmissioni nelle emittenti Antenna 3 Nordest, TeleNordest e altre tv venete. A Radio Padania aveva condotto invece fino al 2004 una trasmissione giornaliera.

Tra i messaggi di cordoglio il saluto del senatore del M5s Elio Lannutti

Una volta che si è diffusa la notizia della morte di Rosanna Sapori in tanti hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio per l'ex giornalista. Sia nei gruppi locali di Zanica e della Bergamasca, sia sul profilo Facebook personale della donna sono apparsi diversi commenti di persone che conoscevano, direttamente o perché l'avevano vista in tv o in tabaccheria, la 61enne. Tra i tanti commenti anche quello del senatore del Movimento 5 stelle Elio Lannutti: "Un gran dispiacere. Tristezza infinita – ha scritto il senatore su Facebook -. Rosanna una grande amica che resterà nel mio cuore. Ci eravamo sentiti di recente. Condoglianze alla famiglia".