Un malore, poi la sbandata e l'auto che finisce fuori strada e si schianta. Sono le drammatiche istantanee che raccontano quanto avvenuto ieri mattina a Zibido San Giacomo, piccolo paese in provincia di Milano. Sfortunato protagonista un uomo di 57 anni, che stava percorrendo con la sua vettura la strada provinciale 139. Improvvisamente l'uomo ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo della vettura. Non è ancora chiaro, come riporta la testata "Milanotoday" che ha raccontato l'incidente, se l'uomo sia riuscito ad accostare prima di perdere i sensi o se invece si sia accasciato sul volante. Fatto sta che l'auto è finita fuori strada e ha sbattuto contro un ostacolo.

Anche se l'urto è avvenuto a velocità relativamente bassa, le condizioni del 57enne sono gravissime: segno probabilmente che, più dello schianto, è stato il malore a influire sul suo stato di salute. A chiamare i soccorsi sono stati altri automobilisti che hanno assistito alla scena, avvenuta di prima mattina, in un orario di traffico intenso, e sono subito intervenuti. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 57enne è stata trasportato d'urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato in fin di vita. Non è stata chiarita la natura del malore che lo ha colpito.

Sangue sulle strade milanesi

L'incidente a Zibido San Giacomo non è stato il solo che ha funestato la giornata di ieri nel Milanese. A tarda notte, infatti, in un terribile schianto tra un'auto e un camion avvenuto sulla Tangenziale ovest di Milano, all'altezza di Assago, un ragazzo di 24 anni ha perso la vita. Altri due giovani, che si trovavano nella vettura, sono rimasti gravemente feriti: illeso invece il conducente del camion. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale.