Un morto e due feriti gravi. È il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla Tangenziale ovest di Milano, all'altezza di Assago. L'incidente è avvenuto attorno alle tre di questa notte all'altezza dell'area di servizio Assago ovest, in direzione Bologna. Un'auto, sulla quale viaggiavano due ragazzi e una ragazza, si è schiantata per cause da accertare contro un camion. L'impatto è stato molto violento: quando sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, i tre ragazzi feriti erano incastrati tra le lamiere della vettura. I pompieri hanno dovuto estrarre i tre giovani prima di consegnarli alle cure dei paramedici: uno di loro, un 24enne, era in arresto cardiaco. Il giovane, un cittadino marocchino domiciliato a Vimodrone, non si è purtroppo più ripreso: una volta giunto in ospedale al San Carlo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Un ragazzo di 32 anni è in fin di vita

Feriti gravemente anche gli altri due occupanti dell'auto: un ragazzo di 32 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda ed è attualmente ricoverato in pericolo di vita. Una ragazza di 28 anni è invece stata trasportata al Policlinico in codice giallo. Le identità dei due non sono ancora state accertate, in quanto non avevano con sé documenti. Illeso, invece, il conducente del camion, che è stato anche il primo a chiamare i soccorsi. Sul luogo dell'incidente, oltre ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia stradale, che hanno chiuso la carreggiata per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente.