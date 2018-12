in foto: Gloria, la ragazza scomparsa da Veduggio con Colzano (la foto diffusa da "Chi l’ha visto?")

Nuovo, disperato appello della nonna di Gloria, ragazzina di 15 anni scomparsa da ormai oltre un mese da Veduggio con Colzano, in provincia di Monza e Brianza. La ragazzina abita a casa della nonna paterna: martedì 30 ottobre è uscita dicendo che sarebbe andata a trovare delle amiche a Pavia ma da allora non è più tornata. Le ultime notizie di Gloria risalgono al 31 ottobre, quando la giovane è stata fermata dai carabinieri nel comune di Zinasco, nel Pavese, e collocata in una struttura per minori nella provincia di Milano. Da quella struttura però l'adolescente è fuggita, facendo perdere le sue tracce. Da allora le ricerche dell'adolescente proseguono senza sosta.

Il nuovo appello a "Chi l'ha visto?"

La nonna aveva denunciato la scomparsa della nipote ai carabinieri e si era poi rivolta alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?", in onda su Rai Tre. E ieri, mercoledì 12 dicembre, l'anziana è tornata davanti alle telecamere della trasmissione per lanciare un nuovo appello alla nipote, invitandola a tornare a casa: "Dimmi dove sei che ti veniamo a prendere prima che tu faccia qualche casino". La nonna allude a quanto pare al rapporto tra la nipote e un ragazzo più grande che potrebbe essere proprio la causa dell'allontanamento della giovane. Gloria è alta un metro e 70, ha capelli neri e occhi verdi. Chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell'ordine.