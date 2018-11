Giorni di apprensione per la famiglia della giovane Gloria Egiziana, la ragazza di soli 15 anni scomparsa da Veduggio con Colzano, in provincia di Monza Brianza, martedì 30 ottobre. La giovane studentessa, dagli occhi verdi e dai capelli neri, si è allontanata dalla casa dove viveva con la nonna paterna dicendo che sarebbe andata a trovare delle amiche a Pavia. Secondo quanto raccontato dalla stessa nonna, Gloria sarebbe dovuta rientrare in giornata ma non l'ha fatto. La donna ha immediatamente contattato i carabinieri che l'hanno ritrovata infatti il giorno successivo, il 31 ottobre, a Zinasco, in provincia di Pavia. Accompagnata in una struttura per minori nel Milanese, la 15enne si è allontanata poco dopo facendo perdere così le sue tracce. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?".