in foto: Un cono al cioccolato (Foto dalal pagina Facebook della gelateria Lo Gnomo gelato)

Per la Guida 2020 alle gelaterie italiane pubblicata dal Gambero rosso, è a Milano che si può mangiare il gelato al cioccolato più buono d'Italia. La rinomata guida ha infatti assegnato uno dei premi speciali previsti nella pubblicazione, quello appunto per il miglior gelato al cioccolato, a "Lo Gnomo gelato", locale che si trova in via Cherubini, a due passi da corso Vercelli (vicino alla fermata metro Pagano). I cioccolati indicati dalla guida sono quello al latte Ecuador, i due fondenti Venezuela 85 per cento e Repubblica Dominicana 68 per cento e il bianco Opalys, che secondo il Gambero rosso sono il "frutto di grande cura nella selezione della materia prima e di altrettanta padronanza nella loro lavorazione e nel bilanciamento delle ricette" da parte dei tre titolari della gelateria, Francesca Acquaviva, Andrea Bistaffa e Marco Summonte.

Le cinque gelaterie migliori di Milano

Tra le 400 gelaterie che compaiono nella guida ben cinque, a Milano, hanno ottenuto i "tre coni", ossia il massimo riconoscimento assegnato dal Gambero rosso. Si tratta, oltre allo Gnomo, di Artico, Ciacco, Paganelli e Pavé gelati e granite. Le gelaterie Artico si trovano all'Isola in via Luigi Porro Lambertenghi 15 e in Duomo in via Dogana, 1. "Ciacco, gelato senz'altro" a Milano si trova in via Spadari. La gelateria Paganelli si trova invece in via Adda, all'angolo con via Fara (zona stazione Centrale), mentre "Pavé – gelati e granite" si trova in via Cesare Battisti, vicino alle Colonne di San Lorenzo. In tutta la Lombardia le gelaterie premiate con il massimo riconoscimento sono in totale 11.

Tutte le gelaterie che hanno ottenuto i tre coni del Gambero rosso in Lombardia