in foto: Il furgone incendiato (Foto Vigili del fuoco)

Attimi di paura questa mattina a Segrate, vicino Milano. Attorno alle 7.20 un furgone ha preso fuoco in via Buozzi, nella zona industriale della cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, mediante l'uso di un'autopompa, sono riusciti a spegnere le fiamme mentre la polizia locale interrompeva momentaneamente la circolazione sulla strada. Per il mezzo era ormai troppo tardi: il camioncino è andato infatti completamente distrutto, come si può notare dalle foto relative all'intervento dei pompieri. Fortunatamente il timore che qualcuno potesse essere rimasto all'interno è stato fugato dalle verifiche dei pompieri: nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. Bisognerà adesso capire cosa o chi abbia provocato l'incendio: se si è trattato di un episodio accidentale, magari per un corto circuito, oppure di un atto doloso. Interventi come quello di stamattina da parte dei vigili del fuoco sono piuttosto frequenti: nel Milanese a novembre un'auto aveva preso fuoco a Masate finendo completamente carbonizzata. Anche in quel caso nessuno era rimasto ferito.