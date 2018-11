in foto: L’auto in fiamme (Foto: Vigili del fuoco)

Incendio nella notte a Masate, in provincia di Milano. A prendere fuoco, per cause da accertare, è stata un'auto parcheggiata in via Roma, una strada sterrata che si trova nel piccolo centro della Martesana. La segnalazione al comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata attorno alle 23.30. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i pompieri del distaccamento di Gorgonzola, che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza la zona. La vettura, una Fiat 500, è andata completamente distrutta: ne è rimasta solo la carcassa carbonizzata. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Adesso bisognerà capire le cause del rogo, l'ennesimo che i vigili del fuoco sono stati chiamati a spegnere in questi giorni: solo la scorsa notte i pompieri erano intervenuti a Malgrate (in provincia di Lecco) per spegnere un'auto in fiamme parcheggiata molto vicino a un condominio. I vigili del fuoco temevano che l'incendio potesse propagarsi anche alle abitazioni che si trovavano vicino alla vettura.