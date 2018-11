in foto: L’auto in fiamme (Vigili del fuoco di Lecco)

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Malgrate, in provincia di Lecco. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 novembre, attorno alle 18.30 un'auto ha preso fuoco in via San Carlo. Non sono chiare le cause del rogo: in pochi minuti la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'auto era parcheggiata pericolosamente vicino a un condominio: i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, intervenuti con un'autopompa, hanno spento tempestivamente l’incendio riportando la situazione alla normalità ed evitando che le fiamme potessero propagarsi alla parte esterna degli appartamenti. L'intervento dei pompieri è durato complessivamente due ore. Non risultano persone rimaste intossicate o ferite. Una volta spento l'incendio dell'auto, una Fiat Punto, non è rimasta che la carcassa carbonizzata. Resta da capire se all'origine del rogo vi sia stato un corto circuito o altre cause accidentali oppure se l'incendio possa essere stato causato da un gesto doloso.