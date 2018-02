in foto: (LaPresse)

Dolore, commozione ma anche momenti di tensione. I funerali di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 40 coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi, che la ospitava in casa, hanno riservato emozioni forti, come quelle provocate dall'efferato delitto che ha sconvolto la città lo scorso 7 febbraio. Il dolore e la commozione hanno pervaso tutti i presenti nella basilica di San Protaso, in piazza Brescia a Milano, dove si sono tenute le esequie: "Jessica ha pagato con la vita il suo no", ha detto il parroco don Paolo Zago, che in apertura della cerimonia funebre aveva letto anche una lettera dell'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini: "Jessica è stata amata ma l'amore dei suoi cari non è bastato per custodirla in una vita, una vita buona. Vorrei trovare parole di conforto per chi è smarrito e inorridito di fronte alla crudeltà del male e alla prevaricazione della violenza. Vorrei trovare parole di conforto per tutti. Ma non le trovo". Anche la Presidente della Camera Laura Boldrini ha inviato un messaggio e un mazzo di fiori per la ragazza, le cui spoglie riposano in una bara bianca: "Non ci deve essere spazio per la solitudine a 19 anni. E invece tu eri sola. Lo eri anche quella sera in cui la violenza di un uomo ti ha portata via per sempre. Contro quella solitudine non ci si può rassegnare, così come va sradicata l'idea che a un rifiuto si risponda con un atto criminale. Che tu possa trovare pace".

La lite tra la mamma e l'ex fidanzato di Jessica.

La tensione, invece, è quella che si è respirata quando in chiesa, scortato da agenti della polizia penitenziaria, si è presentato Alessandro, l'ex fidanzato di Jessica. I due si erano conosciuti in una delle case famiglie frequentate dalla ragazza – che fin da piccola era stata allontanata dai suoi genitori – e avevano continuato a frequentarsi anche quando il giovane era stato arrestato, finendo prima al carcere minorile Beccaria e poi in quello di Busto Arsizio, dove è attualmente detenuto. I parenti della ragazza e l'ex fidanzato hanno assistito ai funerali in prima fila, su due banchi opposti. Poi, però, la rabbia che la mamma di Jessica covava è esplosa: "Devi morire, pezzo di m…" ha urlato la donna all'indirizzo di Alessandro, accusato di essere il colpevole della vita travagliata della figlia. Il ragazzo è stato scortato fuori dagli agenti, che hanno preferito evitare ulteriori tensioni. La mamma di Jessica al termine della funzione è svenuta, ma si è poi ripresa. Il feretro di Jessica è stato accolto all'esterno da applausi e poi portato al cimitero di Lambrate. Non è stato proclamato il lutto cittadino, anche se alle esequie era presente l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, che ha detto che il Comune si costituirà parte civile al processo contro il tranviere Garlaschi.