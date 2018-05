Resta ancora chiusa la statale 340 Regina che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. Proseguiranno almeno fino a domani, dunque, i disagi per gli automobilisti causati dall'intensa grandinata che ha provocato uno smottamento sulla strada. L'improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta in diverse zone della Lombardia nella giornata di domenica: non solo il Comasco, ma anche zone del Varesotto sono state funestate da grandinate che hanno reso impraticabili strade e allagato campi ed edifici. La situazione più grave si è registrata domenica pomeriggio proprio sulla sponda occidentale del Lario, tra i comuni di Argegno e Colonno. Uno smottamento ha causato l'interruzione della statale, anche se fortunatamente non ha provocato feriti.

La sede stradale è stata liberata dal fango e dai sassi che l'avevano ostruita ma, dopo un sopralluogo effettuato questa mattina con i tecnici dell'Anas, è stato deciso che rimarrà chiusa fino a quando la parete rocciosa a monte della strada sarà messa completamente in sicurezza. Imbrigliati nelle reti paramassi installate sulla parete a picco sulal statale, difatti, vi sono ancora circa 200 metri cubi di materiale pericolante. I lavori per mettere in sicurezza l'arteria stradale sono già iniziati e dovrebbero concludersi entro la mattinata di domani, martedì 8 maggio: nel frattempo, il traffico automobilistico viene deviato attraverso la valle Intelvi o la Svizzera.