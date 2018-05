in foto: La frana sul lago di Como – Foto Instagram

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio sul lago e sulla provincia di Como. Stando a quanto si apprende, la statale Regina è stata interrotta all'altezza del Comune di Colonno a causa di una frana nei pressi della cascata della Saruggia. La strada, come testimoniano alcuni utenti sui social network, è interamente ricoperta di terra e fango. Il traffico discendente sulla sponda occidentale del Lario, riferisce l'agenzia Ansa, viene bloccato a Menaggio e dirottato verso la Valle Intelvi o la Svizzera.

In tutta la provincia i vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti dovuti ai violenti temporali e tenti scoperchiati dalle fortissime raffiche di vento. I pompieri sono intervenuti anche per soccorrere imbarcazioni e surfisti in difficoltà nel lago di Como. Non sono segnalati feriti.

In particolare, riferisce la Provincia di Como, il vento ha scoperchiato due tetti a Lenno, fatto danni nella zona di Castiglione Intelvi, dove decine di automobili sono rimaste dalla grandine, e a San Siro i pompieri hanno tratto in salvo un'imbarcazione e un surfista.