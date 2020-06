È scattata l'allerta meteo rossa per alcune province della Lombardia a causa dei forti temporali in arrivo nelle prossime ore. La Regione, sui quali territori pende già un'allerta meteo arancione, ha fatto sapere, nella persona dell'assessore agli Enti Locali, Montagna, Piccoli Comuni, Risorse energetiche e Rapporti con la Confederazione Elvetica e le Province Autonome, Massimo Sertori, che "a partire dal primo pomeriggio di oggi", lunedì 8 giugno, "nei territori delle province di Varese, Como, Lecco e Bergamo" c'è codice rosso per l'allarme maltempo. L'assessore Sertori ha quindi invitato tutti a prestare attenzione.

in foto: Foto Fb: Massimo Sertori

A Milano scatta l'allerta meteo arancione fino a domani, martedì 9 giugno

A Milano, invece, come comunicato dal Comune, è scattata l'allerta meteo arancione, a causa dei temporali in arrivo. Occhio di riguardo, come sempre, per i fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione. Per questo motivo sono già state allertate le squadre della polizia locale, della Protezione civile e dell'MM servizi idrici. I tre enti collaboreranno per gestire l'eventuale emergenza qualora i livelli idrometrici dovessero risultare pericolosi. Le previsioni meteo che riguardano il capoluogo lombardo, infatti, preannunciano l'arrivo di forti rovesci a partire già dalle prossime ore di oggi e che possono estendersi sino a domani. Per questo motivo l'allerta meteo arancione varrà anche per tutta la giornata del 9 giugno quando, nel pomeriggio, le nuvole potrebbero lasciare spazio agli ultimi raggi di sole della giornata, quantomeno sul versante orientale.