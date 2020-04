In una conferenza stampa straordinaria tenutasi questa mattina il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha comunicato che verrà portata al governo una proposta di legge per la fase di ripartenza della Lombardia: "Metteremo a disposizione tre miliardi di euro che verranno utilizzati per un grande piano di investimenti: 400 milioni per comuni e province già quest'anno che daranno la possibilità di ripartire", ha fatto sapere Fontana. All'interno del Pdl c'è un'altra decisione che è quella di mettere a disposizione i fondi per gli operatori sanitari che saranno 82 milioni. In più ci saranno 10 milioni per quelle aziende che intendono riconvertirsi per produrre i dispositivi sanitari che sono mancati in questi mesi come mascherine e camici. "La Lombardia vuole parlare con i fatti, rilanciare l'economica ed essere presente per i propri cittadini", ha concluso il governatore lombardo.

Botta e risposta con i governatori di Lazio e Campania

In questi giorni il governatore lombardo è stato al centro di numerose polemiche con i presidenti di Lazio e Campania. Il primo botta e risposta c'è stato con Nicola Zingaretti in merito alla questione Rsa: Fontana ha infatti paragonato la delibera dello scorso 8 marzo che voleva il trasferimento di pazienti Covid-19 in uscita dalla terapia intensiva dagli ospedali alle case di riposo a quella del Lazio che aveva chiesto disponibilià alle Rsa della regione: "È totalmente falso, quell'avviso pubblicato sul sito regionale aveva come obiettivo di individuare quelle Rsa disponibili a diventare centri Covid, ossia luoghi che avrebbero ospitato esclusivamente pazienti contagiati che non necessitavano di ricovero ospedaliero – la risposta di regione Lazio – da noi infatti non c'è stato nessun caso Lombardia". Parole alle quali ha replicato Fontana accusando Zingaretti di essere stato fuori luogo e di cattivo gusto. Mentre questa mattina è stata la volta di De Luca: il governatore campano del Pd aveva detto di essere pronto a chiudere i confini della sua regione in caso di riapertura delle Regioni più colpite dal coronavirus, come la Lombardia e aveva anche parlato di un "crollo psicologico" degli amministratori del Nord Italia. Intervenendo questa mattina alla trasmissione Centocittà su Radio1, Fontana ha affermato: "Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare", ha scritto Fontana su Facebook.