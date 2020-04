in foto: Attilio Fontana e Nicola Zingaretti

Botta e risposta a distanza tra le regioni di Lazio e Lombardia sulla questione Rsa. Uno scontro nato dopo le dichiarazioni del governatore lombardo che intervenuto quest'oggi a Radio Padania ha commentato i dati dei contagi in Lombardia ma soprattuto la questione Rsa e le diverse inchieste aperte in numerose province lombarde dopo i decessi venuti alla luce nelle scorse settimane. Fontana ha ribadito che la regione Lombardia non ha responsabilità diretta di quanto avvenuto e ha spiegato inoltre che una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa "era stata presa dal Lazio. Però al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione".

Le Rsa del Lazio avrebbero ospitato esclusivamente pazienti contagiati

Secondo il governatore lombardo sarebbe in corso un vero e proprio attacco alla giunta lombarda e di conseguenza alla Lega: "Avrei pensato che ci sarebbe stato un pò più di buon gusto, aspettare almeno fino alla fine della tempesta". Parole alle quali ha fatto seguito la replica della regione Lazio che attraverso una nota ha smentito le accuse spiegando che nelle Rsa del Lazio non vi è stata nessuna promiscuità tra positivi e negativi, "nessuna facilità nel contagio, nessun caso Lombardia nel Lazio. Anzi l’opposto di quanto sembra essere stato fatto in Lombardia: dividere e ripetiamo dedicare strutture esclusivamente al Covid". Nella nota inviata al presidente della regione Lombardia si legge: "È totalmente falso, quell'avviso pubblicato sul sito regionale aveva come obiettivo di individuare quelle Rsa disponibili a diventare centri Covid, ossia luoghi che avrebbero ospitato esclusivamente pazienti contagiati che non necessitavano di ricovero ospedaliero. Questa scelta è stata fatta proprio per isolare totalmente i contagiati e contenere la diffusione del virus".

Fontana a Zingaretti: Le sue parole sono di cattivo gusto

A sua volta Fontana ha replicato alla nota della regione Lazio attraverso un post pubblicato sulla propria bacheca Facebook: "Caro presidente Zingaretti, forse lei dovrebbe fare più attenzione alle dichiarazioni che rilascia. Non ho accusato né lei, né la sua Regione – ha scritto sui social – ho semplicemente fatto notare il diverso modo di trattare le notizie, da parte di certa stampa, a seconda di chi governa". Fontana ha spiegato che la libera lombarda e quella del Lazio avevano in comune lo stesso obiettivo, ovvero isolare i pazienti Covid: "Identici sono i requisiti richiesti da entrambe le delibere per le strutture che avrebbero dovuto ospitarli: indipendenti e con organici dedicati. Quindi nessuna promiscuità, nessuna facilità nel contagio – ha concluso – trovo pertanto inopportuna e di cattivo gusto la sua conclusione "nessun caso Lombardia, nel Lazio"…"