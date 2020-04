in foto: Pio Albergo Trivulzio (Milano)

"L'ispezione è già conclusa, era necessario comprendere come mai lì siamo arrivati a un numero di decessi così grande". A dirlo è la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa che, ricorda, per quanto riguarda il Pio Albergo Trivulzio è stato fato quello che "era doveroso fare". La Zampa, ai microfoni di Radio Capital, ha poi annunciato che nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sarà sottoposta a interrogazione in merito a questo argomento.

Zampa contro la Lombardia: Non dovevate far entrare pazienti positivi nelle Rsa

Ma, nel corso del suo intervento, la sottosegretaria alla Salute rivela anche che "le disposizioni che erano state date, dal'Iss e dal Ministero, prevedevano per tutte le Rsa che non entrassero dall'esterno possibili soggetti contagiati". Ciò significherebbe che la Regione Lombardia non avrebbe ascoltato le direttive ministeriali e dell'Istituto Superiore di Sanità, proponendo alle Rsa del territorio, come ribadito a più riprese dall'assessore Gallera, di ospitare, in strutture indipendenti e isolate, malati di Covid per alleggerire il peso sugli ospedali. Tale operazione, quindi, sarebbe andata in controtendenza rispetto a quanto tutte le regioni erano invitate a fare.

Il figlio di una ospite del Trivulzio: Tamponi a nessuno, si sono infettati tutti

Intanto non si ferma la bufera intorno alla gestione dell'emergenza nelle case di riposo per anziani, con la lente d'ingrandimento ancora puntata sul Trivulzio. Come però spiegato a Fanpage.it da Alessandro Azzoni, figlio di un'anziana ospite della struttura, nonché promotore assieme ad altri parenti di ospiti del Trivulzio del ‘Comitato giustizia e verità per le vittime Trivulzio', "lì dentro stanno morendo nonostante le inchieste" della procura. Azzoni denuncia poi che "non hanno fatto il tampone a nessuno. Il problema è che non sono stati fatti tamponi né agli ospiti né ai dottori, quindi sono stati lasciati tutti insieme e l'infezione a quanto ci risulta si è diffusa per tutto l'istituto". Poi, l'agghiacciante rivelazioni sulle condizioni della madre: "Da una settimana è a letto che rifiuta il cibo e non parla. Ha una saturazione di ossigeno nel sangue del 90 per cento e non le danno neanche l'ossigeno. Ho dovuto litigare ieri con il dottore per farle ottenere una flebo: non sapevano da quanto non mangiasse o bevesse".