"Le donne sono ‘l’altra metà del cielo'? Purché il loro cielo diventi più sereno". Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha voluto fare gli auguri a tutte le donne in occasione della ricorrenza che si celebra oggi, venerdì 8 marzo. Il primo cittadino, da sempre attento utilizzatore dei social network, ha scelto il proprio profilo Instagram per celebrare la Festa della donna e far giungere il proprio augurio a tutto il genere femminile. E ha utilizzato un'espressione attribuita a Mao Tse Tung che a sua volta riprende un antico proverbio cinese che recita: "Le donne sostengono l'altra metà del cielo". L'aggiunta del sindaco è la speranza che l'universo femminile possa vivere in maniera sempre più serena, vedendosi riconosciuti i diritti che gli spettano e soprattutto senza più subire violenze da parte degli uomini.

Il sindaco sempre molto attento ai diritti delle donne

Ad accompagnare la frase del sindaco su Instagram la foto di un cielo che sembra diviso in due dalla scia di un aereo. Migliaia le persone che hanno apprezzato la foto e gli auguri da parte del primo cittadino milanese e tanti anche i commenti di ringraziamento al sindaco, da sempre molto attento ai diritti delle donne: lo scorso novembre, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne (che si celebra il 25 novembre), aveva pubblicato sui suoi social una foto abbracciato alla compagna Chiara Bazoli in cui figurava con un segno rosso sotto all'occhio, simbolo della campagna "Non è normale che sia normale". Sala aveva aggiunto un brevissimo commento alla foto: "Rispettale".