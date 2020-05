in foto: Silvia Romano in una foto profilo del suo profilo Facebook

Grande festa a Milano per la liberazione di Silvia Romano, annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La giovane volontaria che era stata rapita nel novembre del 2018 in Kenya vive infatti nel capoluogo lombardo, nella zona di via Padova. Dopo la laurea conseguita a Milano in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani, aveva trovato un impiego come istruttrice di ginnastica acrobatica in una palestra milanese, la Zero gravity, il cui fondatore, Andrea Poffe, è recentemente scomparso a causa di un malore improvviso. Dopo la tragedia, come spesso accade nella vita, è arrivata la notizia della liberazione di Silvia, che allieterà sicuramente i suoi colleghi in un momento difficile come questo.

L'assessore Maran: Notizia meravigliosa, ti aspettiamo

La giovane volontaria milanese, più volte ricordata dal sindaco Beppe Sala sui social network, al momento del rapimento si trovava in Kenya per conto dell'organizzazione non governativa "Africa Miele", di Fano, nelle Marche. Non era la prima volta che si recava nel continente: "Era entusiasta di tornare, voleva aiutare, dare una mano", avevano raccontato i suoi colleghi a Fanpage.it. La notizia della sua liberazione ha fatto rapidamente il giro dei social network: "Siamo felicissimi Silvia Romano è libera!", hanno scritto dall'associazione "via Padova viva" che per la giovane cooperante aveva organizzato diverse manifestazioni di solidarietà. "Silvia Romano è libera! Lo ha appena dichiarato il Presidente Conte. Una notizia meravigliosa per tutti noi, ti aspettiamo a Milano!", ha invece scritto l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran.

Il sindaco Sala: Ho sentito la famiglia per trasmettere affetto e gioia

"La nostra concittadina Silvia Romano è libera! In un momento così difficile questa notizia è ancor più straordinaria", ha scritto il sindaco di Milano Beppe Sala su Facebook. "Ho appena sentito i suoi familiari e ho trasmesso loro l’affetto e la gioia dei milanesi. Grazie a chi ha lavorato silenziosamente per riportarla a casa", ha concluso il sindaco, che ha pubblicato la foto del totem con la scritta "Silvia Romano libera" davanti a Palazzo Marino: un auspicio che adesso è diventato realtà.