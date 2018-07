"Erano animali"questo il commento di un amico di Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e l'ex calciatore Stefano, ferito con diverse coltellate questa mattina dopo una serata alla discoteca Old Fashion, in via Alemagna a Milano. Si tratterebbe di un gesto di inaudita violenza quello dei responsabili che si sono lanciati addosso al giovane, aggredendolo. I poliziotti stanno ascoltano i testimoni che hanno assistito alla scena fuori dal locale. Secondo quanto appreso, potrebbero essere più di uno gli aggressori che intorno alle 5 hanno ferito il ragazzo 19enne che adesso si trova ora all'ospedale Niguarda di Milano. Niccolò ha riportato diverse ferite alle braccia e la lesione di un tendine ma non è in pericolo di vita. Gli amici del giovane sono in Questura per essere interrogati dai poliziotti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e risalire all'identità dei colpevoli.

Niccolò Bettarini preso a coltellate

Non è ancora chiaro il motivo del gesto da parte dei responsabili e sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Niccolò Bettarini ha trascorso una serata in discoteca con gli amici quando è stato aggredito e preso a coltellate. Secondo le prime informazioni apprese, pare che il ragazzo sia intervenuto per aiutare un amico aggredito all'uscita del locale. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno mostrato come la serata sia passata tranquilla all'interno dello storico ritrovo della movida milanese. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e il giovane al momento del soccorso era cosciente.