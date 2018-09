Un uomo è ricoverato in coma in condizioni critiche dopo essere stato contagiato dal virus West Nile, la cosiddetta Febbre del Nilo. Il nuovo caso di contagio riguarda un anziano di 80 anni, residente a Vanzaghello, comune del Milanese al confine con la provincia di Varese. L'uomo, che si trovava in condizioni di salute già precarie, avrebbe contratto il virus a metà agosto. Era stato accompagnato in ospedale una prima volta il 19 agosto, poi vi era tornato cinque giorni dopo. Due giorni fa sarebbe arrivata la conferma del virus, che viene trasmesso all'uomo dalle punture delle zanzare. L'anziano è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione della clinica Humanitas di Rozzano, nell'hinterland di Milano: le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L'80enne è la sesta persona contagiata dal virus del West Nile nel Milanese. L'ultimo caso si era verificato alla fine di agosto: a essere contagiato era stato un uomo residente nel capoluogo lombardo, ma che aveva trascorso molto tempo nella zona del lago Malaspina a Pioltello. Motivo per cui disinfestazioni straordinarie erano state programmate a Pioltello e Segrate. Gli altri casi nel Milanese riguardano un 63enne milanese, un 80enne di Inveruno, un 50enne di Rho e un 74enne di Pregnana Milanese, il più grave tra i contagiati. In Lombardia il virus, che in persone con sistema immunitario non compromesso non comporta gravi conseguenze ma può essere letale (in rari casi) negli immunodepressi, ha provocato anche una vittima: una donna di 77 anni, morta 15 giorni dopo essere stata contagiata.