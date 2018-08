C'è il primo morto di West Nile, il virus della cosiddetta Febbre del Nilo, che ogni giorno non manca di preoccupare soprattutto in Lombardia. All'ospedale Carlo Poma di Mantova ieri è deceduta una donna, una 77enne residente a Castelletto Borgo, frazione di Mantova. La defunta, operaia in pensione, era stata ricoverata il 14 agosto scorso in preda a una febbre altissima ed è deceduta senza mai riprendere conoscenza. La diagnosi di West Nile è arrivata il 14 agosto con il virus che le ha attaccato il cervello. Domenica la sfortunata è entrata in coma e non si è più ripresa. La donna, secondo quanto reso noto, soffriva di altre patologie. Sono altre sei le persone ricoverate al Poma per il virus della West Nile, tutte anziane e con malattie neuro invasive, ora in via di guarigione.

Finora i casi di febbre del Nilo si sono verificati a Mantova (tre), Quistello, Moglia, Felonica e Suzzara. In Lombardia nei giorni scorsi erano stati contagiati anche due uomini, un 50enne di Rho e un 54enne di Pregnana Milanese, entrambi nella provincia di Milano.