Inizio della "Fase 2 bis" all'insegna della calma a Milano. Questa mattina, lunedì 18 maggio, con le ulteriori aperture delle attività commerciali previste dal Dpcm del governo e dall'ordinanza regionale della Lombardia ci si aspettava un incremento del traffico, anche sui mezzi pubblici. In realtà però la gente, almeno a Milano, ha scelto per lo più i mezzi di trasporto privato, auto, moto e biciclette, a discapito dei mezzi pubblici. Alla stazione di Milano Cadorna, principale punto di arrivo per i convogli regionali Trenord e importante snodo della metropolitana di Milano, in giro si è vista pochissima gente. Un'impressione confermata anche dai primi dati comunicati da Trenord, che ha introdotto un'applicazione che riporta in tempo reale quanto il treno è affollato. Secondo l'azienda di trasporto ferroviario regionale la percentuale di riempimento dei treni è stata del 20 per cento, con un massimo del 36 per cento su un solo treno, una percentuale addirittura inferiore al 25 per cento del 4 maggio, primo giorno dopo il lockdown, in cui però molte attività commerciali erano ancora chiuse.

Qualche criticità in più sui filobus

Come documentato anche da Fanpage.it non c'è stata alcuna ressa né nella stazione ferroviaria né in quella della metro, dove non è stato necessario al momento attivare il blocco dei tornelli previsto in caso di eccessivo affollamento della banchina: pochi i cittadini che hanno scelto di prendere la metro per recarsi al lavoro o in una delle nuove attività commerciali aperte a partire da oggi. Qualche disagio sul fronte del trasporto pubblico lo si è registrato solo alle prime ore del mattino sui filobus delle linee 90-91, la circolare, dove si è creata qualche ressa per il numero troppo elevato di passeggeri che volevano salire sui mezzi. Per quanto riguarda la rete della metro, invece, qualche criticità è stata registrata alla fermata di Sesto Marelli, sulla linea rossa, dove sono stati momentaneamente bloccati i tornelli.