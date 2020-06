Parole rassicuranti quelle che arrivano dal virologo dell'Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco relativamente all'emergenza Coronavirus in Lombardia, la regione d'Italia più colpita dalla pandemia e quella che resta "sotto i riflettori" soprattutto in vista del 3 giugno, quando saranno consentiti gli spostamenti tra tutte le regioni italiane: "In Lombardia la situazione è molto migliorata grazie ad una sistematica adozione di test sierologici e di tamponi che finalmente sono ampiamente disponibili", ha detto Pregliasco in collegamento con la trasmissione televisiva "Agorà" su Rai3.

Ci sarebbe voluto lockdown più lungo per arrivare a valore vicino allo zero

I dati di ieri comunicati dalla Regione Lombardia hanno certificato un calo dei malati (cioè delle persone attualmente positive, che sono 20.996), dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (170) e di quelli ricoverati in ospedale (3.131). In totale in Lombardia le persone contagiate dall'inizio della pandemia sono 88.968, mentre le persone decedute sono 16.112: 33 quelle che hanno perso la vita tra sabato e domenica. "Credo che la situazione sia sotto controllo e che la quota oggettiva di infetti sia bassissima: 2.4, e anche meno, per 10mila abitanti", ha commentato Pregliasco, che è direttore sanitario presso l'Irccs Galeazzi e nel corso dell'emergenza è stato anche nominato supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio, una delle Rsa (le residenze sanitarie assistenziali per anziani) in cui il virus ha fatto purtroppo una strage di anziani. Per Pregliasco gli ultimi dati che arrivano dalla Lombardia sono da guardare con ottimismo, anche in vista dell'apertura degli spostamenti interregionali: "Ritengo fondamentale questa apertura sempre nell'ottica di una vigile serenità", ha detto il virologo, che a proposito del perché i numeri dei contagiati non siano ancora azzerati ha detto: "Ci sarebbe voluto un lockdown molto più lungo per arrivare ad un valore vicino allo zero".