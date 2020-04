Ventitré chilometri di piste ciclabili da realizzare entro quest'estate. E 35 entro l'inverno. Il Comune di Milano punta sulla bici come mezzo di trasporto per la Fase 2. E lo fa annunciando, tramite l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, un piano per realizzare fin da subito delle piste ciclabili "leggere", molte delle quali disegnate sull'asfalto (con la segnaletica orizzontale) ma in alcuni casi protette dalle auto in circolazione tramite le vetture in sosta. Modalità creative e rapide per poter trovare una soluzione a un problema, quello legato alla mobilità e ai trasporti, che sarà il grande tema da affrontare a partire dal prossimo 4 maggio, nella cosiddetta Fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

La prima ciclabile da San Babila a Sesto Marelli

"Nelle prossime settimane ci muoveremo di più, ma non potremo usare tutti il trasporto pubblico come prima perché dovremo tenere le distanze e non potremmo usare tutti le automobili perché altrimenti avremo più traffico e inquinamento – ha detto ieri l'assessore Granelli in un video su Facebook -. Dunque dovremo usare più le due ruote, le moto, gli scooter ma soprattutto le biciclette". La prima pista ciclabile leggera, circa sei chilometri da corso Venezia fino a Sesto Marelli, è già in fase di realizzazione. Altre saranno realizzate da Bande Nere a Bisceglie e dal quartiere Isola al Cimitero Monumentale. La prima, un'idea del Municipio 6, sarà realizzata "tra il marciapiede e la sosta che metteremo a lisca di pesce. Dunque la pista ciclabile sarà protetta dalla sosta", ha spiegato Granelli. Per la seconda ciclabile verrà utilizzato il Cavalcavia Bussa: in via Quadrio, una strada a senso unico, l'assessore ha spiegato che "le bici andranno in un senso verso il quartiere Isola insieme con le auto, in zona 30, mentre nell’altro senso potranno andare in contromano, ma protetti in uno spazio che ricaviamo tra il marciapiede e le auto in sosta. Lo spazio agli incroci potremmo usarlo sempre per posizionare alberature". Altre ciclabili, come già annunciato negli scorsi giorni, saranno ricavate nei controviali come "via Famagosta, Cermenate o viale Fulvio Testi che diventeranno zone 30 per la sicurezza dei ciclisti".