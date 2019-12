Fabrizio Corona dovrà affrontare un nuovo processo. L'ex re dei paparazzi, che solo alcuni giorni fa aveva ricevuto dai giudici il permesso di scontare parte della sua pena (sta scontando un cumulo di reati con fine pena previsto nel marzo 2024) ai domiciliari per curarsi da alcuni disturbi della personalità, è stato rinviato a giudizio per diffamazione per la vicenda del falso flirt tra il calciatore dell'Inter Marcelo Brozovic e Wanda Nara, moglie dell'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi, ora al Paris Saint Germain.

A pubblicare la notizia del falso flirt era stato un sito web di Corona

La notizia del flirt tra il calciatore croato e la showgirl argentina, addirittura corredata da quella di una imminente separazione tra Wanda Nara e Icardi, era stata pubblicata sul sito di news e gossip di Corona, "King Corona magazine". Brozovic, assistito dall'avvocato Danilo Buongiorno, aveva subito querelato l'ex re dei paparazzi. Oggi era in programma l'udienza preliminare davanti al giudice Ottone De Marchi, della Quarta sezione del tribunale di Milano, che ha rinviato a giudizio Corona fissando come data del processo il prossimo 12 marzo 2020. Brozovic si è costituito parte civile, così come Wanda Nara e Icardi, assistiti dall'avvocato Giuseppe Di Carlo. Il legale del calciatore croato, che dopo la diffusione della notizia del presunto flirt l'aveva subito smentita preannunciando di adire le vie legali, ha commentato soddisfatto la decisione del giudice per l'udineza preliminare: "Ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l'accusa di diffamazione in dibattimento". Adesso a Corona toccherà dunque difendersi nuovamente in un'aula di tribunale dalle accuse che gli vengono mosse.