in foto: L’abbraccio tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi all’uscita da San Vittore

Una sfida ai giudici, o semplicemente un sotterfugio per continuare a far parlare di sé e alimentare, con nuove immagini, la sete di notizie da parte dei suoi fan? Chissà come il tribunale di sorveglianza interpreterà quanto fatto da Fabrizio Corona ieri. Sul profilo Instagram del noto ex agente dei vip, uscito dal carcere di San Vittore solo pochi giorni fa dopo esservi rimasto per 16 mesi, è apparso un video che immortala Corona in alcuni degli ultimi episodi che lo hanno visto protagonista: dal processo per i 2,6 milioni di euro che gli sono stati sequestrati agli istanti successivi alla scarcerazione. Nel video di circa un minuto, accompagnato da una canzone del rapper Salmo come sottofondo e dal commento "E allora balliamo", si vedono anche momenti intimi tra Corona e la sua fidanzata Silvia Provvedi, che una settimana fa, il 21 febbraio, lo andò a prendere in auto fuori dal carcere milanese.

In tanti si chiederanno: perché un semplice video dovrebbe rappresentare una sfida ai giudici? Perché, tra le condizioni per la scarcerazioni che il magistrato di sorveglianza ha imposto a Corona, c'era anche quella di evitare l'utilizzo dei social network e la pubblicazione di immagini dell'ex re dei paparazzi. Il video, quindi, potrebbe far tornare Corona in carcere? C'è un punto su cui fare attenzione. Sul profilo Instagram di Corona, amministrato da uno staff, erano già apparse delle foto in date successive al suo ultimo arresto, avvenuto nell'ottobre del 2016. Foto che sicuramente non sono state pubblicate da Corona, che in quel momento si trovava in carcere. Certo, le immagini in questione erano "di repertorio", mentre nel video pubblicato ieri appaiono anche momenti chiaramente successivi alla scarcerazione. Ma probabilmente Corona affermerà che non è stato lui a girare, né a pubblicare quei filmati. Basterà per evitare di tornare in carcere?

Le altre restrizioni imposte a Corona.

Fabrizio Corona è stato scarcerato perché ha ottenuto l'affidamento provvisorio terapeutico. Di giorno si deve recare in una comunità di Limbiate per disintossicarsi dalla sua dipendenza dalla cocaina. Di sera deve tornare nella sua casa in via De Cristoforis, zona corso Como, da cui non può uscire dopo le 20.30. Tra le altre limitazioni imposte dal giudice – molto criticate da uno degli avvocati di Corona, Ivano Chiesa – ci sono anche i divieti di rilasciare interviste e di telefonare a persone che non siano i suoi legali: "Negando a Corona il diritto di parlare gli neghi il diritto di lavorare", ha detto il suo avvocato.