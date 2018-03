in foto: L’abbraccio tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi all’uscita da San Vittore

Fabrizio Corona è stato ricoverato in ospedale a Milano per un malore di natura misteriosa che lo ha colpito mentre era nella sua abitazione, in via De Cristoforis. L'episodio risale ad alcuni giorni fa ed è stato reso noto dalla fidanzata dell'ex agente dei vip, Silvia Provvedi, con cui Corona convive dopo essere uscito dal carcere di San Vittore: "Eravamo sul divano quando ha cominciato a tremare, a non respirare e a battergli forte il cuore", ha raccontato la cantante del duo de "Le Donatella" al settimanale "DiPiù". Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul malore che ha colto l'ex re dei paparazzi: Corona in questo periodo si sta recando ogni giorno in una struttura del Milanese per disintossicarsi dalla sua dipendenza da cocaina, motivo per cui è uscito dal carcere. Probabile che lo stress fisico dovuto al trattamento di disintossicazione possa avergli provocato i sintomi accusati. Dopo il ricovero, Corona è uscito dall'ospedale sostenuto da un amico e visibilmente provato, come documentato da alcune foto scattate dal settimanale "DiPiù", un cui fotografo era evidentemente presente nell'ospedale milanese dove Corona si è recato, che dalle foto sembra essere il Fatebenefratelli.

Corona è uscito dal carcere il 21 febbraio

Fabrizio Corona è uscito dal carcere lo scorso 21 febbraio, dopo era stato arrestato il 10 ottobre del 2016 per l'ormai nota vicenda dei 2,6 milioni di euro che gli sono stati sequestrati. Soldi il cui destino, assieme a quello della casa in cui ora Corona abita – anch'essa sequestrata dalla finanza – sarà deciso dai giudici. L'ex re dei paparazzi ha ottenuto un affidamento terapeutico provvisorio: durante il giorno deve sottoporsi a un trattamento per disintossicarsi dalla cocaina, la sera deve tornare nella casa in via De Cristoforis, concessa in affitto dal tribunale alla fidanzata di Corona. L'ex agente dei vip deve rispettare rigide prescrizioni: tra queste evitare di rilasciare interviste e non usare i social network. Negli scorsi giorni alcune immagini e video comparsi sui suoi account social nonostante il divieto del magistrato di sorveglianza gli sono costati una diffida.