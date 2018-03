in foto: Elezioni Regionali Lombardia 2018 – i tre principali sfidanti

Gli scrutini delle Elezioni Regionali della Lombardia si svolgeranno domani pomeriggio, ma già alle 23 di questa sera usciranno i primi exit poll che potrete seguire in diretta su Fanpage.it. I sondaggi sono realizzati dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai. Il secondo exit poll verrà diffuso intorno alle 23 e 30. A partire dalle 14 e 50 di lunedì 5 marzo verranno diffuse le prime proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai relative alle percentuali di voti dei candidati presidenti di Lombardia e Lazio; seguiranno le successive proiezioni aggiornate (lo spoglio inizierà alle ore 14 di domani).

Elezioni regionali Lombardia 2018: i candidati.

Questi i candidati alla presidenza della Regione Lombardia