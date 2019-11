in foto: Emilio Fede (Archivio LaPresse)

Dopo lo spavento, è il tempo della rabbia. Emilio Fede, 88enne ex direttore del Tg4, all'agenzia di stampa Adnkronos ha raccontato le circostanze della caduta che lo ha fatto finire in ospedale. Fede ha raccontato di essere inciampato nel suo condominio di Milano 2, il quartiere residenziale che si trova a Segrate e venne realizzato negli anni Settanta da Silvio Berlusconi e dalla sua Edilnord. L'ex direttore del Tg4 sta scontando ai domiciliari una condanna per il caso Ruby bis. "La strada ha una pavimentazione pietrosa con spazi tra una pietra e l'altra – ha detto Fede all'Adnkronos – E io sono inciampato finendo in ospedale con danni notevoli alle gambe e al viso dove ho riportato ferite e tumefazioni, rischiando di perdere un occhio".

Fede era già caduto lo scorso anno, sempre nel suo condominio

Emilio Fede ha aggiunto che, dopo essere stato ricoverato per due giorni in ospedale – la notizia del ricovero al San Raffaele è trapelata ieri, ma nella stessa giornata il giornalista è stato dimesso – dovrà tornare al San Raffaele domani per sottoporsi a un intervento al naso. All'agenzia di stampa ha annunciato l'intenzione di fare causa all'amministratore di condominio: "Voglio che sia condannato. Troppe persone sono cadute, oltre me". Già lo scorso anno, a quanto pare, Fede era caduto sempre nel suo condominio: in quel caso aveva fatto causa ed era stato risarcito con 6.800 euro. Da allora però il vialetto condominiale non sarebbe mai stato riparato, ed è per questo che ora Fede, tramite il suo avvocato Giuseppe Toraldo, chiederà la condanna penale dell'amministratore.