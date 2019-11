in foto: Emilio Fede (LaPresse)

Il giornalista Emilio Fede è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Adnkronos l'ex direttore del Tg4, che ha 88 anni, è finito in ospedale a seguito di una caduta. Avrebbe riportato alcune ferite lievi e le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. A quanto si apprende il giornalista è già stato dimesso e ha fatto ritorno a casa.

Emilio Fede in ospedale: sta scontando ai domiciliari la condanna per il Ruby bis

Fede è stato condannato in via definitiva a quattro anni e sette mesi per il caso Ruby bis. Nel mese di ottobre il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso di scontare la sua pena in regime di detenzione domiciliare per motivi di età e di salute, in quanto soffre di “alcune patologie”, motivo per cui detenerlo in carcere “andrebbe contro il senso di umanità”. Per il giornalista era stato già sospeso l’ordine di carcerazione. Il reato contestato a Fede era quello di favoreggiamento della prostituzione in relazione alle presunte serate a luci rossi nella villa di Silvio Berlusconi: il giornalista si era sempre detto innocente e aveva chiesto la grazia al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.