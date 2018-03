Alta affluenza alle urne e code per le Elezioni Politiche e Regionali in tutta Italia e anche in Lombardia, soprattutto a Milano. I seggi sono in chiusura, ma sono tanti ancora i cittadini in fila per votare. Sicuramente le operazioni di voto si protrarranno oltre le 23, ora di chiusura fissata dal Ministero degli Interni. A causa di ritardi code e contestazioni molti seggi resteranno aperti più a lungo per far votare tutti quanti avranno raggiunto la sezione prima delle 23. A rallentare le operazioni di voto e creare code è soprattutto il tempo di votazione degli elettori al seggio, che è maggiore rispetto alle precedenti elezioni soprattutto a causa del nuovo tagliando antifrode. I presidenti di seggio e scrutatori devono staccare e registrare per ogni voto espresso prima di far riporre o inserire direttamente le schede nelle urne.

Elezioni Politiche 2018, i dati dell'affluenza.

L'affluenza alle ore 19 al 58,4 per cento, più 12 per cento sul 2013 (ma si votava anche lunedì). Lo ha reso noto il ministero dell'Interno Nel 2013 aveva votato il 46,8 per cento degli elettori per la Camera. L'Emilia Romagna è la regione in cui si è votato di più con il 66 per cento. Al secondo posto Umbria e al terzo posto il Veneto, che hanno rispettivamente il 64,86 ed il 64,57. La Sicilia, con il 47,06 per cento ha il dato più basso.