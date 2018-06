in foto: Il fac–simile della scheda elettorale per le comunali a Sondrio

Domenica 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e Consiglio comunale a Sondrio. La cittadina della Valtellina è uno dei due capoluoghi di provincia lombardi al voto alle prossime elezioni amministrative, assieme a Brescia. Quattro i candidati alla poltrona di sindaco, che sarà lasciata vuota dal primo cittadino uscente, Alcide Molteni. Un vero veterano: l'esponente del Pd è stato eletto per la prima volta nel 1994 e ha poi portato a termine altri tre mandati iniziati nel 1998, nel 2008 e nel 2013. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà negli stessi orari domenica 24 giugno.

I quattro candidati sindaco di Sondrio

La città valtellinese viene da una lunga amministrazione targata centrosinistra: un patrimonio che il Pd spera di capitalizzare con la figura di Nicola Giugni, avvocato 48enne appoggiato, oltre che dai democratici, da altre quattro liste tra cui "X sinistra per Sondrio", "Sondrio democratica" (capeggiata proprio dal sindaco uscente Molteni) e due civiche. I tre sfidanti di Giugni sono il candidato del centrodestra Marco Scaramellini, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Popolari retici, Sondrio liberale e Sondrio viva, il Cinque stelle Marco Ponteri, psicologo di 46 anni e il 72enne Fiorello Provera, dissidente leghista (è stato deputato, senatore ed eurodeputato del Carroccio ed è stato espulso dalla Lega un anno fa, dopo dissapori con il segretario Matteo Salvini): Provera è sostenuto da quattro liste civiche.

Come votare alle elezioni comunali 2018

I 18.405 elettori di Sondrio (su 21.600 abitanti) potranno votare in una delle 21 sezioni, che sono indicate sul frontespizio della propria tessera elettorale. Chi l'avesse persa o smarrita può richiederla presso l'ufficio elettorale in Largo Sindelfinge 23, aperto nei seguenti orari: venerdì 8 e sabato 9 giugno dalle 9 alle 18 e domenica 10 giugno dalle 7 alle 23. Si vota secondo le regole in vigore per i Comuni con oltre 15mila abitanti: un maggioritario con eventuale ballottaggio. Agli elettori sarà consegnata una sola scheda con il nome dei candidati sindaco, affiancati dai simboli delle liste ad essi collegati e da due righe bianche, dove è possibile esprimere fino a due preferenze per candidati di quella stessa lista purché siano di sesso differente. Si vota per il sindaco facendo un segno sul nome di uno dei candidati, mentre si vota per il consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco. È possibile votare anche solo il nome di un candidato sindaco (senza esprimere voti per le liste). È ammesso il voto disgiunto, cioè è possibile votare per una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto. È eletto al primo turno il candidato che ottiene il 50 per cento più uno dei voti. Se nessuno dei candidati dovesse venire eletto al primo turno, i due più votati andranno al ballottaggio, dove vincerà chi otterrà il maggior numero di voti. Per votare è necessario esibire al seggio un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale.

Dove si vota in provincia di Sondrio

Sono sei, oltre al capoluogo, i comuni in provincia di Sondrio che andranno al voto il prossimo 10 giugno per eleggere il nuovo sindaco e i rispettivi Consigli comunali. Si tratta di comuni con meno di 15mila abitanti, dove si voterà dunque in un unico turno: vincerà chi prenderà più voti. I comuni al voto sono Albosaggia, Bema, Chiesa in Valmalenco, Cosio Valtellino, Gerola Alta e Teglio.