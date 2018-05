Sono 101 i Comuni lombardi interessati dalle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno 2018. Tra questi, due sono capoluoghi di provincia: Brescia e Sondrio. Proprio nella provincia di Brescia è concentrato il numero maggiore di Comuni al voto: sono 18. Solo quattro invece (e tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti), i comuni al voto nelle province di Cremona e Lecco. In totale, secondo quanto reso noto sul sito Eligendo del ministero dell'Interno, sono quasi 695mila gli elettori lombardi chiamati al voto. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23: gli elettori potranno votare nella loro sezione d'appartenenza, riportata sul frontespizio della tessera elettorale. Nei 12 Comuni più grandi, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da parte di un candidato sindaco si andrà al ballottaggio, che si terrà domenica 24 giugno. In generale questo turno delle amministrative sarà importante soprattutto per quanto riguarda i due comuni capoluogo, entrambi amministrati finora da un sindaco del Pd, e nelle province di Milano e Monza e Brianza, dove andranno al voto la quasi totalità dei comuni con oltre 15mila abitanti. Di seguito tutti i Comuni lombardi al voto domenica 10 giugno, suddivisi per provincia.

Provincia di Bergamo (11 comuni):

Aviatico

Capriate San Gervasio

Casnigo

Cenate Sopra

Mapello

Oltre il Colle

Paladina

Pianico

Piazzolo

Serina

Villa D'Ogna

Provincia di Brescia (18 comuni):

Agnosine

Barghe

Berlingo

Berzo Inferiore

Borno

Brescia

Castelcovati

Malonno

Manerbio

Milzano

Offlaga

Ospitaletto

Ponte di Legno

Quinzano D'oglio

San Zeno Naviglio

Soiano del lago

Toscolano Maderno

Trenzano

Provincia di Como (12 Comuni):

Bulgarograsso

Carlazzo

Carugo

Cassina Rizzardi

Centro Valle Intelvi

Cernobbio

Laglio

Lambrugo

Lurago d'Erba

Montemezzo

Mozzate

San Siro

Sorico

Provincia di Cremona (4 Comuni):

Capergnanica

Castel Gabbiano

Trescore Cremasco

Vaiano Cremasco

Provincia di Lecco (4 Comuni):

Calolziocorte

Oliveto Lario

Robbiate

Valvarrone

Provincia di Lodi (5 Comuni):

Castelgerundo

Cavenago d'Adda

Massalengo

Sordio

Turano Lodigiano

Provincia di Mantova (6 Comuni):

Borgo Mantovano

Borgofranco sul Po

Castel Goffredo

Ceresara

Rodigo

San Martino dall'Argine

Provincia di Milano (12 Comuni):

Arese

Bareggio

Basiglio

Bellinzago Lombardo

Bresso

Calvignasco

Cerro Maggiore

Cinisello Balsamo

Cisliano

Gorgonzola

Opera

Zibido San Giacomo

Provincia di Monza e Brianza (8 Comuni)

Brugherio

Carate Brianza

Cogliate

Lazzate

Macherio

Nova Milanese

Seregno

Seveso

Provincia di Pavia (9 Comuni):

Alagna

Borgarello

Bornasco

Castello d'Agogna

Mezzanino

Nicorvo

San Damiano al Colle

Sommo

Vistarino

Provincia di Sondrio (7 Comuni):

Albosaggia

Bema

Chiesa in Valmalenco

Cosio Valtellino

Gerola Alta

Sondrio

Teglio

Provincia di Varese (5 Comuni):