Alle 23 di ieri, domenica 26 maggio 2019, a Bergamo si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali che determineranno il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale della città. Per la concomitanza con le elezioni europee, lo spoglio delle Comunali partirà alle 14 di oggi, lunedì 27 maggio: solo a partire dal tardo pomeriggio dunque si inizieranno a conoscere i dati reali sui candidati sindaci. Quattro quelli in corsa per Palazzo Frizzoni: il sindaco uscente Giorgio Gori, sostenuto da Pd e centrosinistra, il leghista Giacomo Stucchi sostenuto da tutto il centrodestra, Nicholas Anesa per il Movimento 5 stelle e Francesco Macario per la sinistra radicale di Bergamo in Comune.

Elezioni comunali 2019 a Bergamo: qual è stata l'affluenza

A urne chiuse e quando ancora le operazioni di spoglio non sono iniziate, è disponibile al momento il solo dato definitivo relativo all'affluenza. Un dato che a Bergamo è in lieve calo rispetto alle precedenti Comunali. Nelle 103 sezioni allestite in città si sono recati a votare 63.708 elettori sui 93.813 aventi diritto, per una percentuale pari al 67,91 per cento. Alle ultime Comunali l'affluenza era stata del 70,39 per cento. Hanno votato 29.997 uomini e 33.711 donne. Alle 12 l'affluenza registrata era stata pari al 25,59 per cento, mentre alle 19 era salita al 57,62 per cento.

Elezioni Europee: testa a testa in città tra Pd e Lega

In attesa dei primi dati sulle Comunali, a Bergamo e in provincia sono disponibili quelli definitivi sulle elezioni Europee. In città il Pd è il primo partito, ma a pochi voti di distanza c'è la Lega: 20.391 voti (32,6 per cento delle preferenze) per il Partito democratico, 20.246 (32,4 per cento) per la Lega. Seguono Forza Italia con l'8,45 per cento, il Movimento 5 stelle al 6,8 per cento, Fratelli d'Italia al 6,63 per cento e + Europa al 5,15 per cento. Le elezioni europee sono naturalmente diverse da quelle comunali, ma considerando che Stucchi si presentava con il sostegno di tutto il centrodestra, se la tendenza fosse la stessa per le Comunali per il candidato leghista potrebbe profilarsi un risultato superiore alle attese e i sondaggi di prima delle elezioni potrebbero venire clamorosamente sovvertiti dalla realtà. Se a Bergamo città il Pd tiene, in provincia la Lega dilaga: il Carroccio di Matteo Salvini alle Europee è stato nettamente il primo partito col 51,1 per cento (296mila voti), seguito dal Pd col 19,8 per cento (115mila voti), da Forza Italia col 7,5 per cento, dal M5s col 6,8 per cento e da Fratelli d'Italia col 5,63 per cento. Le altre liste non hanno superato la soglia di sbarramento fissata al 4 per cento.