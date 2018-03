Miriam Mazzocchi è tornata a casa e sta bene. Dopo tre giorni di ricerche e di apprensione da parte dei famigliari, la 38enne madre di due figli è tornata da sola a casa dal marito e dai suoi bambini. A comunicare la notizia è stato il fratello Vittorio, che negli scorsi giorni aveva lanciato diversi appelli, nonché creato un'apposita pagina su Facebook per ritrovare la sorella. La notizia del ritrovamento è stata comunicata in diretta tv alla trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?": il fratello aveva infatti appena lanciato un altro appello con la conduttrice Federica Sciarelli quando ha ricevuto la lieta notizia: "Miriam è stata ritrovata, adesso si trova a casa col marito e sta bene. Grazie a tutti per la collaborazione", ha scritto poi Vittorio su Facebook.

Non si sa perché Miriam si sia allontanata da casa

Restano adesso da capire le ragioni che hanno spinto la 38enne ad allontanarsi da sola da casa, senza dare notizie di sé per giorni. Miriam era scomparsa dalla sua casa a Bergamo da lunedì: si era allontanata a bordo della sua auto, ma poi aveva parcheggiato la vettura e aveva lasciato le chiavi dell'auto e di casa nella cassetta della posta dell'abitazione: un gesto che, assieme alle particolari circostanze della scomparsa della donna, aveva allarmato parecchio i famigliari. La donna non aveva infatti con sé il telefono e si era portata dietro pochi contanti: secondo i famigliari era in stato confusionale quando si è allontanata.

Per cercare la donna si erano attivati in tanti: oltre alle forze dell'ordine, attivatesi dopo la denuncia di scomparsa, anche molti comuni cittadini avevano partecipato alle ricerche, segnalando poi eventuali avvistamenti sui social network al fratello, che aveva sempre aggiornato sullo stato delle ricerche su Facebook. Miriam in questi ultimi giorni era stata avvistata in diverse località del Bergamasco: Alzano, Seriate, Gorle e Stezzano. Dopo aver tenuto in apprensione la famiglia per tre giorni, ieri sera è arrivato finalmente il lieto fine della vicenda: "Quello che conta è sempre stato che tornasse a casa – ha detto il fratello all quotidiano "L'Eco di Bergamo" – Forse ha visto il mio appello in tv, forse è stata aiutata. Abbiamo capito che in qualche modo stesse rientrando verso casa e ora è con la sua famiglia". E sarà tra le mura domestiche, adesso, che probabilmente si chiariranno i motivi che hanno spinto la 38enne ad allontanarsi da casa.