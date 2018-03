Ore di apprensione a Bergamo. Da ieri non si hanno più notizie di Miriam Mazzocchi, 39enne che si è allontanata dalla sua casa in piazza Sant'Anna, a Bergamo, da più di 24 ore. È stato il fratello Vittorio a diffondere un appello che è apparso prima su Instagram e successivamente è rimbalzato anche sugli altri social network: "Da oltre 24 ore non abbiamo più notizie di Miriam, mia sorella. Aiutatemi". Miriam è originaria di Fiumenero di Valbondione, piccolo del Bergamasco, ma da diverso tempo è residente nel capoluogo di provincia. La donna è sposata e madre di due figli. Quando si è allontanata Miriam indossava un piumino nero, un paio di jeans e una vistosa sciarpa di lana bianca. La donna non ha con sé il telefonino, avrebbe solo pochi contanti e si è allontanata a piedi. Non si sa se Miriam possa essersi allontanata spontaneamente o se dietro la sua scomparsa possa esserci qualche altra motivazione: non si può escludere, purtroppo, che alla 39enne possa essere capitato un incidente. Il fratello ha invitato chiunque possa avere sue informazioni a contattarlo al numero 333.7605154.