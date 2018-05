L'appuntamento era stato fissato per la sera del 19 febbraio in piazza Napoli, a Milano: "Ci vediamo davanti al cinema Ducale. Ti consiglio di portarti gli amici, faccio mica terapie di coppia a schiaffi", aveva scritto il 27enne Maurizio M. al 22enne Nicolas D.B.. Le minacce erano state il preludio a un vero e proprio duello, combattuto a colpi di coltello da una parte e con un coccio di bottiglia dall'altro, che aveva portato al ferimento di entrambi i contendenti. Il 27enne, colpito da una coltellata al cuore, era rimasto in coma in fin di vita per dieci giorni ed era stato salvato anche grazie a due interventi chirurgici. Il 22enne, invece, è rimasto sfregiato da un coccio di bottiglia, che gli ha lasciato un segno permanente dall'orecchio alla bocca.

Il motivo del contendere dei due ragazzi era, come in una vicenda che sembra ambientata in epoche passate, una ragazza: una 23enne dell'hinterland milanese che entrambi frequentavano. I due avevano litigato per la giovane in chat e avevano quindi deciso di incontrarsi davanti al cinema che si trova all'angolo di via Solari per la resa dei conti. Il duello era finito nel sangue in piazza Bolivar, a qualche centinaia di metri da piazza Napoli. Già nei giorni seguenti all'aggressione il 22enne era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Adesso, a quasi tre mesi dai fatti, gli agenti del commissariato Porta Genova hanno arrestato anche il 27enne con l'accusa di lesioni gravissime.