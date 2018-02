Un ragazzo di 27 anni è in fin di vita, un altro giovane di 22 anni è stato sfregiato al viso. Questo è il grave bilancio di una rissa avvenuta attorno alle 21.00 di oggi, in piazza Bolivar, tra Lorenteggio e Giambellino alla periferia Sud-Ovest di Milano. Soccorso in gravissime condizioni, con una profonda ferita ad un fianco, il 27enne è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in codice rosso. L'altro giovane ferito è stato sfregiato con una coltellata dall'orecchio alla bocca ed è ricoverato al Fatebenefratelli in codice giallo.

La lite da quanto si apprende è scoppiata per ragioni sentimentali, anche se non chiari i contorni della vicenda. Al centro della disputa, secondo quanto confessato dallo stesso 22enne alle forze dell'ordine, ci sarebbe una ragazza, anche se non è chiaro se a scatenare la violenta rissa sia stata l'offesa dell'uno alla ragazza dell'altro o di una contesa per la stessa persona.