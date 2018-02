È successo lunedì sera in, in zona Giambellino alla periferia di Milano. Qui si sono scontrati un uomo di 37 anni e un giovane di 22, entrambi con precedenti. Da quanto ricostruito finora il loro incontro non è stato casuale: entrambi avrebbero avuto una relazione negli ultimi tempi con una ragazza residente nell'hinterland milanese, e quell'incontro sarebbe stato proprio un regolamento di contro. Non è chiaro chi abbia aggredito per prima chi.

Fatto sta che entrambi i contendenti erano armati e ad avere la peggio è stato il più anziano, Maurizio, colpito da un fendente al cuore. Ricoverato d'urgenza è ancora in pericolo di vita in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda. A soccorrerlo e a chiedere aiuto alcuni passanti che hanno visto l'uomo stramazzare atterra in una pozza si sangue a piazza Boliver davanti alla fermata del bus Il 22enne, ferito al volto con un coccio di bottiglia dal suo avversario che gli ha provocato uno sfregio dall'orecchio alla bocca, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Porta Genova con l'accusa di tentato omicidio.