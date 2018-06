Una giornata tragica sulle strade lombarde, con due ragazzi giovanissimi morti in circostanze analoghe a distanza di poche ore. Nel primo pomeriggio di oggi a Nesso, in provincia di Como, un ragazzo di soli 16 anni è deceduto. La moto che stava guidando si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento contro un'auto. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 14 in via Borgonuovo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero, ma per il sedicenne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Spetterà ora ai carabinieri cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità nell'episodio.

Circa un'ora dopo rispetto a questo primo, gravissimo incidente, un episodio analogo si è verificato a Trepalle, frazione di Livigno, in provincia di Sondrio. Per un'assurda coincidenza, anche in questo caso lo sfortunato protagonista dell'incidente è stato un ragazzino di 16 anni, anche lui in sella alla sua moto. Il giovane si è scontrato con un'auto lungo la strada statale 6651. Analogo, purtroppo, anche l'esito dell'impatto: il sedicenne è morto a causa della gravità dei traumi riportati e anche in questo caso l'intervento dei soccorritori, giunti sul posto con un elicottero e un'automedica, si è rivelato inutile. Anche in questa circostanza è ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto: resta il bilancio pesantissimo di una giornata che ha visto morire, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, due giovanissimi.