Il giorno di Ferragosto con la sua moto investì e uccise un uomo di 65 anni e l'anziana madre, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali vicino alla loro casa in via Lamarmora, a Brescia. Adesso per il responsabile, il 47enne Michelangelo Dusi, il tribunale del Riesame ha deciso di concedere gli arresti domiciliari. L'uomo, rimasto ferito nell'incidente, è ancora ricoverato in ospedale. Subito dopo l'episodio, dagli accertamenti medici, era emerso che stava guidando la sua motocicletta sotto effetto di droga e alcol: i valori alcolemici erano superiori di quattro volte rispetto al consentito. Il pubblico ministero aveva chiesto che il 47enne venisse trasferito in carcere, ma il Riesame ha annullato la decisione, disponendo per l'uomo di domiciliari.

L'incidente mortale a Ferragosto

Il tragico incidente stradale era avvenuto nel pomeriggio del 15 agosto in via Lamarmora. Il 65enne Mauro Rossi stava attraversando la strada sulle strisce assieme all'anziana madre, la 93enne Annina Breggia. I due sono stati colpiti in pieno dalla moto guidata dal 47enne Dusi, a sua volta rimasto ferito. Mauro Rossi era morto praticamente sul colpo. La madre era stata soccorsa e trasportata in condizioni disperate in ospedale, ma era poi morta nella notte.