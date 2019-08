"Non ci credo. Non sono cose vere, quindi a me non interessano". Sono le parole che ripete da questa mattina la madre di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano trovato morto a New York, dopo la notizia dell'arresto di una prostituta con l'accusa di aver fornito al 33enne una dose di Fentanyl, un potente analgesico che gli sarebbe stato fatale. I media statunitensi, citando fonti di polizia e giudiziarie, associano la donna fermata, Angelina Barini, 41 anni, anche alla morte di altri due clienti. Ma le informazioni che arrivano da oltreoceano non penetrano nella casa di Casalpusterlengo dove la famiglia del capo cuoco del ristorante Cipriani Dolci si è chiusa nel suo dolore.

Prostituta arrestata per la morte di Andrea Zamperoni, la madre dello chef: "È falso, non ci credo"

"In queste ore hanno detto che noi genitori eravamo andati a New York e invece siamo qui: non sono cose vere", ha detto Oriella Ave Dosi, la madre di Andrea Zamperoni, secondo quanto riportato dall'Ansa che cita un amico della famiglia. Nella casa dei genitori del giovane chef la televisione resta spenta: "È proprio come ha indicato di fare ai genitori il figlio Stefano, di lasciar stare quanto avrebbero detto i notiziari". Zamperoni era scomparso la sera di sabato 17 agosto, dopo essere uscito di casa e salito su un'auto di Uber. I colleghi avevano denunciato la sua scomparsa il lunedì successivo, non vedendolo arrivare al lavoro. Erano quindi scattate le ricerche in tutta la città, concluse la sera del 21 agosto quando il cadavere dello chef è stato trovato avvolto in una coperta all'interno di un ostello del Queens.

Chi è Angelina Barini, arrestata 24 volte e indagata per tre omicidi

La donna arrestata dalla polizia newyorkese, secondo quanto riportano le cronache locali, avrebbe confermato durante un interrogatorio di aver ricevuto denaro dallo chef per fare sesso e per gli stupefacenti. La escort 41enne resta in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione, come stabilito dal giudice federale davanti a cui è comparsa nelle scorse ore. Secondo la polizia, Barini è stata arrestata più di 24 volte per il possesso di oggetti rubati o di droghe illegali. L'ultimo arresto risale al 19 dicembre quando, riporta il New York Times, è stata fermata per taccheggio. È indagate anche per altre morti sospette: due uomini trovati in motel del Queens il 4 e l'11 luglio.