Svolta nelle indagini sulla morte dello chef Andrea Zamperoni, scomparso e poi trovato senza vita in un ostello a New York cinque giorni fa. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, che citano fonti di polizia, una donna è stata arrestata in relazione a tre morti sospette, tra cui quella del 33enne lodigiano.

Morte dello chef Andrea Zamperoni: arrestata una donna, sotto accusa per tre casi

La donna che la polizia ha preso in custodia sarebbe una sex worker, Angelina Barini, 41 anni, accusata di concorso in possesso e spaccio di stupefacenti. In particolare avrebbe fornito ai suoi clienti il Fentanyl, un potente analgesico oppioide. I tre decessi per cui la donna è indagata sono avvenuti tutti nel Queens: il primo il 4 luglio all'Airway Inn a LaGuardia, il secondo l'11 luglio al Crown Motor Inn a Woodside. Il terzo il 21 agosto al Kamway Lodge a Elmhurst, una struttura nota per essere luogo di spaccio e prostituzione. L'ultima vittima è proprio lo chef italiano, che amici e colleghi cercavano da giorni.

È accusata di aver fornito ai tre uomini della droga contenente fentanyl

Sempre stando alle informazioni riportati dai giornali newyorkesi, che citano fonti giudiziarie, la stessa 41enne arrestata avrebbe detto agli investigatori di essere una prostituta e che Zamperoni l'aveva pagata per il sesso e per la droga. Secondo gli atti giudiziari, Zamperoni è morto dopo che Barini gli ha dato ecstasy liquida, ma gli esami tossicologici effettuati con l'autopsia non sono ancora stati depositati e quindi la causa della morte non è ufficiale.

Chi è Andrea Zamperoni

Andrea Zamperoni era originario di Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Era il capo chef del Cipriani Dolci, locale che si trova all'interno del più importante scalo ferroviario di New York. Il suo sodalizio con i ristoranti del patron Arrigo Cipriani durava da circa dieci anni: aveva lavorato in altri ristoranti del gruppo prima di spostarsi nella Grande Mela. Era scomparso sabato sera dopo essere uscito dal suo appartamento e salito su un'auto probabilmente prenotata con Uber.