Ennesimo grave incidente sul lavoro in Lombardia nel giro di poco più di un'ora. Dopo l'operaio rimasto schiacciato dal crollo di un pozzetto fognario a Desio, in provincia di Monza e Brianza, un altro dramma si è consumato a Treviglio, in provincia di Bergamo. Qui, poco dopo le 15, un uomo la cui identità non è ancora stata resa nota sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per impastare. L'incidente è accaduto in una ditta che si trova in via Santo Monte e che produce dolci. Stando alle prime informazioni l'operaio sarebbe rimasto incastrato nel macchinario e sarebbe poi stato trascinato dall'impastatrice industriale. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi, tanto che all'Azienda regionale emergenza urgenza è stato richiesto l'intervento di un elicottero. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e si attendono notizie sul suo stato di salute. A indagare sulla dinamica dell'incidente e come sia stato possibile sono i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e gli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute.

Solo un'ora prima un altro grave incidente sul lavoro a Desio

Circa un'ora prima dell'incidente di Treviglio un altro dramma si era verificato a Desio, in Brianza. Un uomo di 56 anni è rimasto sepolto da quintali di terriccio a causa del cedimento improvviso delle pareti di un condotto fognario che stava ispezionando. L'incidente è avvenuto in un cantiere edile: l'operaio è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all'ospedale San Gerardo di Monza dove lotta tra la vita e la morte.