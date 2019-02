Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 febbraio a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 56 anni è stato sepolto da quintali di terriccio mentre si trovava all'interno di un pozzo. Il 56enne, di professione operaio, stava ispezionando un canale fognario di nuova realizzazione. A quanto si apprende una delle pareti del pozzo ha però ceduto ed è crollata seppellendo l'operaio. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 14 all'interno di un cantiere edile in via Primavera dove si sta costruendo un complesso residenziale. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e i soccorritori del 112. Sono stati i pompieri a scavare nel pozzo liberando l'uomo dal terriccio e consegnandolo alle cure del personale paramedico. Le condizioni del 56enne sono subito apparse critiche: l'uomo era in arresto cardiocircolatorio per via dei traumi da schiacciamento. Il ferito è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove lotta tra la vita e la morte. Restano da chiarire le cause del crollo: sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia locale.