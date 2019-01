Era rimasta vittima di un incidente stradale martedì sera in via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia. Una donna di 82 anni, Francesca Bonanno, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'auto guidata da un'altra donna l'aveva investita. L'82enne era stata soccorsa e trasportata all'ospedale Fatebenefratelli in condizioni che all'inizio non sembravano gravi. Purtroppo, però, lo stato di salute dell'anziana si è improvvisamente aggravato e la donna è morta. La tragedia, l'ennesima sulle strade di Milano e della Lombardia, aggrava anche la posizione dell'automobilista, una 45enne alla guida di una Peugeot. La donna era passata col semaforo verde e stava svoltando da via Vitruvio verso via Benedetto Marcello: non si è accorta della presenza dell'anziana sulle strisce e l'ha travolta. L'automobilista subito dopo l'incidente si era subito fermata a prestare soccorso. All'inizio le condizioni dell'anziana non erano apparse gravi. Poi purtroppo l'improvviso peggioramento e il decesso, a seguito del quale cambierà anche la posizione dell'investitrice: la donna dovrà rispondere di omicidio stradale.

Un caso simile a Brescia

Una vicenda simile era accaduta alcuni giorni fa a Brescia dove un anziano, l'81enne Francesco Tebaldini, era stato investito da un'auto sempre sulle strisce pedonali. Anche in quel caso purtroppo l'uomo è morto dopo un lungo ricovero alla Poliambulanza di Brescia: le sua condizioni erano progressivamente migliorate ma nella notte tra lunedì e martedì un improvviso peggioramento ha portato al suo decesso. Anche in questo caso la persona alla guida dell'auto, un ragazzo, dovrà affrontare la grave accusa di omicidio stradale: ma soprattutto dovrà convivere col peso di aver ucciso un uomo.