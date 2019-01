Brescia, investito mentre attraversa sulle strisce: anziano muore dopo due settimane di agonia

Non ce l’ha fatta Francesco Tebaldini, l’uomo di 81 anni travolto sulle strisce pedonali, a Brescia, lo scorso 6 gennaio. L’anziano era ricoverato in Poliambulanza da due settimane, nonostante il miglioramento delle sue condizioni negli ultimi giorni, è morto nella notte tra lunedì e martedì. Il ragazzo alla guida dell’auto che l’ha investito è ora indagato per omicidio stradale.