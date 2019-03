Sono ancora "estremamente critiche" le condizioni della donna di 39 anni ricoverata dal pomeriggio del 5 marzo in coma all'ospedale San Gerardo di Monza. La 39enne si stava sottoponendo a una liposuzione ai glutei nello studio di un chirurgo plastico quando, subito dopo l'anestesia, si è sentita male finendo in arresto cardiaco. Il bollettino sulle condizioni della donna è stato diramato dall'ospedale: la paziente, A.M.T., è ancora in coma e dal momento del suo ricovero "non si sono registrati miglioramenti clinici". Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per lesioni personali gravissime. A essere indagato è il chirurgo plastico che ha effettuato l'anestesia sulla donna prima di quello che doveva essere un semplice intervento nel suo studio di Seregno, in Brianza. Lo stesso medico è stato il primo a cercare di rianimare la paziente subito dopo l'iniezione con l'anestesia che l'ha fatta finire in arresto cardiaco.

I medici: Danno cerebrale estremamente grave

Adesso lo studio dello specialista, allestito in un appartamento in via Stoppani, è sotto sequestro: i carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione) che indagano per conto della procura hanno sequestrato anche tutta l'attrezzatura utilizzata dal medico. La donna in coma è una impiegata residente a Desio, in provincia di Monza e Brianza. La sua famiglia è originaria di Salerno: ieri fratello e padre della donna si sono recati al San Gerardo ma non hanno voluto rilasciare dichiarazioni: a quanto pare non erano però a conoscenza dell'intervento che la loro parente aveva deciso di effettuare. Entro oggi i medici del San Gerardo concluderanno gli accertamenti per definire l'entità del danno cerebrale dovuto alla mancanza di ossigeno: dai primi accertamenti sembra "estremamente grave". Domani attorno a mezzogiorno sarà emesso un nuovo bollettino medico sulle condizioni della paziente, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neurochirurgica.