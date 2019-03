Doveva sottoporsi a una liposuzione ai glutei la donna che da ieri pomeriggio è ricoverata in coma all'ospedale San Gerardo di Monza. Si tratterebbe, a differenza di quanto emerso in un primo momento, di una 39enne originaria di Desio, in provincia di Monza e Brianza, di professione impiegata. La donna nel pomeriggio di ieri si è recata nello studio di un chirurgo plastico, all'interno di un appartamento in via Stoppani, a Seregno, per sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica. Un'operazione piuttosto diffusa e per cui la legge non prevede la presenza di un anestesista. Sarebbe stato dunque lo stesso chirurgo a praticare l'anestesia alla donna prima di procedere con l'intervento: subito dopo l'iniezione però la 39enne si è sentita male ed è finita in arresto cardiaco.

Il medico ha cercato di soccorrere la donna: ora è indagato per lesioni

Il medico è stato il primo a cercare di rianimare la paziente e a chiamare i soccorsi, giunti attorno alle 15.30. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove si trova ricoverata in pericolo di vita nel reparto di Neurorianimazione: è in coma per mancanza di ossigeno, la prognosi resta riservata. Sul caso indagano i carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione) che hanno sequestrato tutta l'attrezzatura utilizzata dal medico mettendo i sigilli allo stesso studio. Il chirurgo plastico è indagato per lesioni personali colpose gravissime: la speranza è che le condizioni della donna possano migliorare.