in foto: Vittoria, morta a 14 anni durante l’ora di educazione fisica a Mantova

Sarà effettuata martedì 30 ottobre l'autopsia sul corpo di Vittoria Baruffi, 14enne mantovana morta a causa di un malore mentre stava correndo con i compagni durante l'ora di educazione fisica. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di venerdì sul lungolago Gonzaga, a Mantova: la giovane studentessa del liceo classico Virgilio stava effettuando una corsetta assieme ai compagni quando improvvisamente si è accasciata a terra, priva di sensi. I soccorsi e tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili: Vittoria è stata dichiarata morta non appena giunta all'ospedale cittadino Carlo Poma.

Sulla vicenda la procura, a quanto si è saputo, non ha aperto formalmente alcuna inchiesta: i magistrati vogliono però certezze sulla causa della morte della ragazza, che secondo i suoi genitori non soffriva di alcuna patologia cardiaca né aveva malformazioni congenite. Da qui la necessità di effettuare l'autopsia, che potrà fare luce su una tragedia che ha gettato nello sconforto tutti gli amici della ragazzina e la comunità di Belforte, frazione di Gazzuolo in cui Vittoria viveva. La ragazza era conosciuta e amata da tutti: partecipava da volontaria a tutte le iniziative del paese e nell'ultimo periodo si era appassionata al teatro. Solo dopo l'esame autoptico la salma della giovane potrà essere riconsegnata ai famigliari per i funerali, che si svolgeranno probabilmente ai primi di novembre.